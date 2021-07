Pentagon: AS akan Diskusikan Bersama Korsel Mengenai Latihan Militer Gabungan Mendatang

Photo : YONHAP News

Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) akan mendiskusikan mengenai waktu, skala, dan lingkup latihan militer gabungan mendatang dengan Korea Selatan.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pengarahan berita pada hari Rabu (14/07) saat menanggapi pertanyaan mengenai tanggapan AS jika Korea Selatan mengajukan pengurangan atau menunda latihan militer gabungan mendatang akibat situasi di Semenanjung Korea yang tidak aman.Kirby mengatakan dia tidak dapat menjawab pertanyaan yang bukan berdasarkan fakta, namun memastikan bahwa AS akan melaksanakan operasi dan latihan militer di Semenanjung Korea berdasarkan konsultasi dan koordinasi erat dengan Korea Selatan.Mengutip moto para sekutu "Kita pergi bersama", juru bicara itu menekankan sifat mutualisme dan bilateral dalam latihan para sekutu, dan mengatakan "Bersama mereka dan memperhitungkan kekhawatiran dan keinginan mereka."Dikatakannya bahwa diskusi mengenai jenis latihan dan kegiatan, lingkup dan waktu, serta jumlah partisipan akan dibuat melalui "koordinasi erat" bersama Korea Selatan.Ditanya mengenai apakah skala latihan mendatang akan diperkecil, Kirby tidak menjawab secara langsung, namun menekankan bahwa komitmen AS untuk "kesiapan dan kemampuan memadai di Semenanjung Korea", mengutip "keseriusan komitmen" AS terhadap Korea Selatan.