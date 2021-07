Perusahaan Korsel Terima Pembayaran 70 Juta Dolar AS Hasil Ekspor dari Dana Iran yang Dibekukan

Photo : YONHAP News

Perusahaan-perusahaan Korea Selatan telah menerima pembayaran hasil ekspor senilai 70 juta dolar AS dari Iran, setelah tertunggak selama tiga tahun.Hal itu dimungkinkan karena Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) melonggarkan sebagian sanksi keuangannya terhadap Iran.Pemerintahan Trump pada tahun 2018 menjatuhkan sanksi terhadap Iran, sehingga sejumlah perusahaan Korea Selatan tidak dapat menerima pembayaran dari ekspornya ke Iran.Juru bicara kementerian, Ned Price, mengatakan AS memikirkan cara diplomasi terbaik untuk dapat mengendalikan program nuklir Iran secara permanen dan dapat diverifikasi.Kementerian tersebut melalui pemberitahuan pembebasan sanksi ke Majelis Nasional AS menyatakan bahwa pihaknya mengizinkan Iran melakukan pembayaran barang dan jasa kepada perusahaan Korea Selatan.Pembayaran itu dilakukan dengan cara mentransfer uang dari rekning milik Iran di Korea Selatan, yang didapatkan dari hasil ekspor minyak, senilai 7 miliar dolar AS ke 30 perusahaan Korea Selatan.Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap Iran akibat pelanggaran kesepakatan nuklir tahun 2018, kemudian membekukan dana pembayaran impor minyak Iran yang ada di bank Korea Selatan dan Jepang.Oleh karena itu, Iran menahan kapal Korea Selatan pada bulan Februari lalu, dengan alasan kapal itu mencemari laut, dan menuntut penyelesaian masalah dana milik Iran yang dibekukan di Korea Selatan.