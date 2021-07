BTS Jadi Penyanyi dengan Penjualan Album CD Terbanyak di AS pada Semester I 2021

Photo : YONHAP News

BTS menjadi penyanyi dengan penjualan album CD terbanyak di Amerika Serikat (AS) pada semester pertama tahun ini.Menurut hasil statistik pasar musik AS untuk semester pertama 2021 yang dirilis pada hari Selasa (13/07) waktu setempat, BTS telah menjual 573.000 CD di AS, yang merupakan rekor tertinggi di antara seluruh musisi. Peringkat kedua diduduki oleh Taylor Swift dengan penjualan sebanyak 414.000 keping.Sementara itu, untuk penjualan keseluruhan album dalam bentuk fisik, termasuk CD, vinyl, dan kaset, Taylor Swift berada di peringkat pertama dengan penjualan 746.000 buah, sementara BTS berada di peringkat kedua dengan penjualan sebanyak 573.000 buah.Sedangkan untuk total penjualan album berbentuk fisik dan digital, Taylor Swift menduduki peringkat pertama dan BTS berada di peringkat kedua.Prestasi BTS tersebut sangat signifikan, mengingat boyband Korea Selatan itu tidak merilis CD pada semester pertama tahun ini. Lagu 'Butter' terlebih dahulu dirilis secara digital dan kemudian pada tanggal 9 Juli dijual dalam bentuk CD yang memuat lagu 'Butter' dan 'Permission to Dance'.Dua album BTS yang termasuk dalam 10 album dengan penjualan album fisik terbanyak di AS untuk semester pertama tahun ini, yaitu 'BE' dengan penjualan 125.000 buah dan 'MAP OF THE SOUL: 7' dengan penjualan 105.000 buah.BTS juga mencatatkan rekor menakjubkan dalam penjualan musik lagu 'Butter' dan 'Dynamite' yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam penjualan musik digital.