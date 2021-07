Wamenlu AS Kunjungi Korsel, Jepang pada Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman dilaporkan akan mengunjungi Korea Selatan minggu depan untuk membahas isu-isu regional dan global.Menurut Kementerian Luar Negeri AS dan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Sherman akan terlebih dahulu mengunjungi Jepang pada hari Rabu (21/07), sebelum kemudian mengunjungi Korea Selatan.Pada hari Kamis (15/07), kementerian itu mengatakan Sherman, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Mori Takeo dan Wakil Menteri Korea Selatan Choi Jong-kun akan menggelar sebuah pertemuan di Tokyo pada hari Rabu (21/07).Dikatakan ketiganya akan mendiskusikan kerja sama menghadapi tantanga-tantangan yang mendesak, termasuk isu keamanan regional seperti Korea Utara.Wakil Menteri Choi dilaporkan akan mengunjungi Tokyo untuk pembicaraan trilateral tersebut dan menggelar sebuah pertemuan bilateral bersama rekannya dari Jepang.Sherman akan tiba di Seoul pada hari Rabu (21/07) untuk kunjungan selama tiga hari dan mengadakan rapat bersama Choi pada hari Jumat (23.07).Dikatakan bahwa setelah mengunjungi Seoul, Sherman akan berangkat ke Mongolia, menambahkan bahwa keseluruhan perjalanan kali ini akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 25 Juli. Belum pasti apakah Sherman akan mengunjungi China dalam perjalanannya kali ini.Melalui perjalanan ini, wakil menteri luar negeri itu akan kembali menegaskan komitmen AS untuk bekerja bersama para sekutu dan mitranya untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik, dan menjunjung tinggi tatanan berdasarkan aturan internasional.