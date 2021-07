Festival Film Internasional Cannes 2021 Resmi Berakhir

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Cannes 2021 baru saja berakhir dengan memunculkan film "Titane" sebagai pemenang penghargaan Palme d'Or.Kemenangan ini mengantar sutradara Julia Ducournau berusia 30-an tahun asal Prancis sebagai sutradara perempuan kedua yang sukses meraih penghargaan tertinggi di Festival Film Cannes.Adapun Caleb Landry Jones, aktor dalam film Australia berjudul 'Nitram' memperoleh penghargaan aktor terbaik, sementara Renate Reinsve memenangkan penghargaan aktris terbaik dalam perannya pada film "The Worst Person In The World".Meskipun kehadiran film Korea Selatan dalam kategori kompetitif tidak terwujud, namun dampak dari film "Parasite" masih berlanjut di ajang Cannes.Sutradara film "Parasite", Bong Joon-ho hadir secara mengejutkan untuk mengumumkan dimulainya festival, adapun aktor Song Gang-ho hadir dalam ajang Cannes sebagai juri.Di samping itu, film Korea Selatan "Emergency Declaration" yang disutradari Han Jae-rim yang masuk dalam kategori "Non-Kompetisi" sukses ditonton lebih dari dua ribu orang.Aktor Korea Selatan Lee Byung-hyun yang memainkan peran utama film "Emergency Declaration" juga hadir untuk memberikan penghargaan aktris terbaik dalam upacara penutupan festival yang digelar pada tanggal 17 Juli lalu.