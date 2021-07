Photo : YONHAP News

Grup K-Pop BTS kembali puncaki tangga lagu Billboard dengan lagu berbahasa Inggris ketiganya yang berjudul "Permission to Dance".Billboard sendiri mengumumkan bahwa lagu baru BTS ini resmi memulai debutnya pada posisi puncak tangga "Hot 100" pekan ini.Lagu baru ini sekaligus menjadi lagu pemuncak tangga lagu Billboard kelima milik BTS, sekaligus menjadi musisi pertama yang berhasil menduduki puncak tangga lagu secara kontinyu dari lagu lama ke lagu baru, setelah Drake terakhir berhasil melakukannya pada 2018.Sebelumnya BTS debut di puncak tangga lagu "Hot 100" melalui lagu "Dynamite," "Savage Love," "Life Goes on" dan "Butter."BTS juga berhasil bertahan di puncak selama tujuh pekan berturut-turut dengan lagu "Butter" sebelum digantikan oleh "Permission to Dance." Billboard juga menyampaikan bahwa rilisan teranyar ini telah diputar sebanyak 15,9 juta kali di layanan musik digital AS dan terjual sebanyak 140.100 unduhan dalam sepekan hingga 15 Juli lalu.