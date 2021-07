Pertemuan Trilateral Korsel, AS, Jepang dan Kunjungan Wamenlu AS ke Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman akan melawat ke Korea Selatan selama tiga hari mulai hari Rabu (21/07).Sebelum menuju ke Seoul, Sherman mengadakan pertemuan wakil menteri luar negeri AS dan Jepang di Tokyo pada hari Selasa (20/07) dan akan melakukan pembicaraan strategis antara wakil menteri luar negeri Korea Selatan dan AS yang ke-9 dengan mitranya dari Korea Selatan, Choi Jong-kun, pada Jumat (23/07).Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam pembicaraan strategis itu, kedua pihak akan bertukar pendapat mengeai hubungan Korea Selatan dan AS, masalah Semenanjung Korea, kondisi global, dan sebagainya.Selama berada di Seoul, Sherman berencana bertemu dengan Menteri Luar Negeri Chung Eui-yong, Direktur Badan Intelijen Nasional (BIN) Park Jie-won, dan pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan.