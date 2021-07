Menlu Korsel Bertemu dengan Wamenlu AS, Konfirmasi Upaya Denuklirisasi Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman yang sedang melawat di Korea Selatan.Dalam pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian Luar Negeri di Seoul pada hari Kamis (22/07), Chung dan Sherman bertukar pendapat mengenai tindak lanjut dari KTT Korea Selatan dan AS serta isu-isu lain terkait Semenanjung Korea dan global.Keduanya juga kembali mengonfirmasi tujuan untuk denuklirisasi penuh dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea yang sebelumnya dinyatakan oleh presiden dari kedua negara dalam KTT Korea Selatan dan AS di bulan Mei lalu. Keduanya sependapat diperlukannya diplomasi dan dialog untuk mewujudkan tujuan itu.Chung dan Sherman menyepakati kerja sama erat di berbagai tingkat untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja perundingan.Selain itu, kedua diplomat tinggi itu bertukar pendapat mengenai isu-isu global, termasuk masalah Myanmar dan perubahan iklim, kemudian menyepakati kolaborasi kedua negara menyangkut isu-isu tersebut.Usai pertemuan dengan Chung, Sherman dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi di bidang diplomasi dan keamanan pada hari Kamis (22/07) sore.