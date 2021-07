Wamenlu AS akan Berkunjung ke China

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman akan mengunjungi Tianjin, China, selama dua hari mulai tanggal 25 Juli mendatang.Sherman diketahui akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan beberapa tokoh kebijakan luar negeri selama berada di China.Kementerian tersebut mendefinisikan situasi hubungan AS dan China di mana kolaborasi atau persaingan antara kedua negara di setiap bidang tidak terelakkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan di tingkat kerja untuk mencegah memburuknya konflik antara kedua negara.Sherman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencari kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pejabat tinggi China guna memajukan kepentingan AS dan mengelola hubungan kedua negara secara bertanggung-jawab.Sebelum menuju ke China, Sherman menemui wakil menteri luar negeri Korea Selatan dan Jepang, serta kembali memastikan pentingnya kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam melaksanakan kebijakan luar negeri di wilayah Asia Timur Laut.Secara khusus, Kementerian Luar Negeri AS menegaskan perlunya kolaborasi strategis untuk masalah Korea Utara, dan hal itu merupakan salah satu pokok pembicaraan dengan China.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price memaparkan bahwa kemungkinan terjadinya bencana kemanusiaan di Korea Utara tidaklah menguntungkan bagi pihak manapun, dan AS maupun China mempunyai kepentingan yang sama dalam hal itu.Diperkirakan kemungkinan pertemuan Joe Biden dan Xi Jinping akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun, terdapat pihak yang mengkhawatirkan pertemuan itu tidak akan membuahkan hasil, jika masalah hak asasi manusia dan Selat Taiwan diangkat dalam pembicaraan tersebut.Pertemuan pejabat pembuat kebijakan luar negeri AS dan China ini menarik perhatian karena akan menjadi penentu perluasan kerja sama atau perluasan konflik antara AS dan China ke depannya.