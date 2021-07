Presiden Korsel Terima Kunjungan Wamenlu AS, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menerima kunjugan dari Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman di Kantor Kepresidenan Cheongwadae pada hari Kamis (22/07) siang.Dalam pertemuan itu, Moon dan Sherman membicarakan mengenai penguatan aliansi Korea Selatan dan AS serta langkah pengembangan proses perdamaian Semenanjung Korea.Selain itu, pertemuan itu juga membahas kerja sama untuk isu-isu global, termasuk penanggulangan COVID-19 dan perubahan iklim.Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar AS untuk Korea Selatan Del Corso, Ketua Badan Keamanan Nasional Suh Hoon, dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-geon.