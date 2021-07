Kemlu AS: AS Inginkan Kerja Sama dengan China Terkait Korut

Photo : YONHAP News

Menjelang kunjungan seorang pejabat Amerika Serikat (AS) ke China, Kementerian Luar Negeri AS mengisyaratkan bahwa pihaknya ingin bekerjasama dengan China terkait isu Korea Utara.Juru bicara kementerian, Ned Price, pada hari Kamis (22/07) dalam sebuah pengarahan pers mengatakan bahwa AS mencari kerja sama dengan China di mana kepentingan-kepentingan kedua negara selaras, dan Korea Utara adalah salah satunya, di mana terdapat "setidaknya beberapa keselarasan".Pernyataan itu dibuat setelah Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dijadwalkan mengunjungi China pada hari Minggu (25/07), setelah menyelesaikan kunjungannya ke Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia.Terkait kunjungan ke China, Price mengatakan AS mengharapkan hubungan bilateral secara keseluruhan akan menjadi agenda dalam pertemuan tersebut, termasuk elemen-elemen persaingan, permusuhan, dan kerja sama.Ditambahkannya, AS akan terus berusaha memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Korea Utara, mengatakan bahwa pihaknya tetap mengkhawatirkan situasi kemanusiaan di negara tersebut.Dia juga kembali menegaskan rencana AS untuk menyediakan vaksin COVID-19 untuk Korea Utara.