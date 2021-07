Wamenlu AS Tekankan Pentingnya Tanggapan Terkoordinasi antara Korsel dan AS Terkait Korut

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman mengatakan pihaknya akan menggarisbawahi pentingnya tanggapan terkoordinasi antara Korea Selatan dan AS terhadap Korea Utara untuk dnuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.Pernyataan Sherman itu disampaikan dalam Dialog Strategis Tingkat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan-AS ke-9 di kantor kementerian luar negeri di Seoul pada Jumat (23/07).Sherman melanjutkan bahwa dia berharapkan mengadakan pembicaraan tentang tantangan regional yang bertentangan dengan kepentingan Korea Selatan dan AS serta melanggar ketertiban internasional. Pernyataan itu ditafsirkan ditujukan kepada China.Ditambahkannya, dia juga akan membahas bagaimana Korea Selatan dan AS memperdalam kerja sama untuk perubahan iklim dan peluang kerja di bidang energi bersih.Sherman menekankan pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS untuk wilayah Indo-Pasifik dan global.Sementara itu, Wakil Menteri Korea Selatan Choi Jong-geon mengatakan Korea Selatan dan AS telah melakukan komunikasi dan pertukaran tanpa berhenti sejak pemerintahan Biden diluncurkan, dan aliansi bilateral itu telah terbukti menjadi aliansi yang sehat dengan kedua negara yang saling membantu.Choi menambahkan, pihaknya berharap melalui pertemuan tersebut, sejumlah hal yang telah disepakati dan dimuat dalam pernyataan bersama kedua pemimpin Korea Selatan dan AS di bulan Mei lalu dapat dilaksanakan dengan baik.Dialog Strategis Tingkat Wakil Menteri Luar Negeri itu kembali digelar untuk pertama kalinya sejak bulan Juli tahun lalu dan merupakan yang pertama sejak pemerintahan Biden diluncurkan.