Peringatan Gencatan Senjata Perang Korea, Biden Bangga akan Persahabatan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan pada hari Senin (26/07) waktu setempat, sehari sebelum hari peringatan gencatan senjata Perang Korea, bahwa dia merasa bangga dengan sejarah persahabatan antara Korea Selatan dan AS.Presiden Biden mengatakan dalam rangka peringatan hari gencatan senjata Perang Korea pada hari Senin (26/07) tersebut bahwa AS dan Korea Selatan adalah negara aliansi dengan sejarah panjang pengorbanan bersama.Ditambahkannya bahwa Semenanjung Korea tetap terbagi dua selama 70 tahun setelah penandatanganan gencatan senjata di tahun 1953 lalu. Namun, Korea Selatan telah berkembang menjadi negara makmur dan aktif serta hubungan antara Korea Selatan dan AS juga tetap terjalin dengan damai.Biden juga mengatakan bahwa selama Perang Korea, sejumlah 1,8 juta orang Amerika berjuang melindungi Korea Selatan dari rezim komunis Korea Utara dan China.Pengorbanan dan kontribusi kedua negara sangat bermakna untuk meningkatkan stabilitas dan menjaga perdamaian regional. Hingga kini, pasukan militer AS di luar negeri tetap membantu negara sekutunya melalui latihan bersama dengan pasukan Korea Selatan.Sementara itu, proklamasi oleh Presiden Biden tersebut tidak menyebut pesan apa pun untuk Korea Utara.