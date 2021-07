AS Dukung Komunikasi dan Dialog Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Koordinator kebijakan Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, Kurt Campbell, menyatakan Amerika Serikat (AS) mendukung komuniksi dan dialog antar-Korea.Campbell mengatakan pihaknya telah mengetahui bahwa jalur komunikasi antar-Korea telah dihidupkan kembali.Sejak pemerintahan Biden diluncurkan, AS telah berulang kali mendesak Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan tanpa memberikan syarat apapun. Oleh karena itu, AS dan Korea Selatan tampaknya telah terus bertukar informasi mengenai pemulihan jalur komunikasi antar-Korea tersebut.Kementerian Luar Negeri AS dalam pengarahan pers mengatakan pihaknya menyambut baik pemulihan jalur komunikasi antar-Korea dan menilai hal itu sebagai langkah positif untuk upaya diplomasi demi mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Lloyd Austin yang sedang melakukan lawatan keduanya ke Asia pun mengatakan bahwa pintu dialog terbuka bagi Korea Utara.Mengenai kerja sama Korea Selatan, AS, dan Jepang terkait penanggulangan ancaman nuklir Korea Utara, Austin menanggapi bahwa sangat jelas AS ingin melihat perbaikan hubungan dengan Korea Utara, sehingga pihaknya terbuka untuk berdialog dengan Pyongyag.Belum dapat dipastikan pemulihan jalur komunikasi antar-Korea kali ini akan berlanjut ke dialog antara Korea Utara dan AS. Namun, komunikasi Seoul dan Pyongyang berpengaruh positif pada hubungan Korea Utara dan AS, dan diperkirakan Korea Utara akan bersedia berdialog dengan AS secara strategis.