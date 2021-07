Komunikasi antar-Korea Dibuka, Kedua Pemimpin Bertekad Kembangkan Hubungan Bilateral

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menilai bahwa jalur komunikasi antar-Korea yang dihidupkan kembali menandai tekad pemimpin kedua negara untuk memulihkan kepercayaan dan mengembangkan hubungan.Chung mengatakan hal itu dalam pidatonya untuk webinar terkait isu internasional yang diselenggarakan oleh Institut Diplomasi dan Keamanan Nasional (IFANS).Chung menyebut kesepakatan pengaktifan kembali jalur komunikasi antar-Korea yang dilakukan pada tanggal 27 Juli tersebut sebagai 'kesepakatan 27 Juli', dan menegaskan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar kemajuan hubungan antar-Korea berlanjut pada kemajuan hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat (AS).Menteri luar negeri Korea Selatan itu menambahkan bahwa Korea Utara tampak mempersiapkan diri untuk memulai dialog dan sebagai buktinya Pyongyang masih menjalankan moratorium uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik, serta kesepakatan militer antar-Korea pun beroperasi dengan efektif.Terkait hubungan antar Korea Utara dan AS, Chung menguraikan bahwa Presiden Joe Biden mengungkapkan dukungannya terhadap dialog antar-Korea dan hal itu mengonfirmasi hubungan dua Korea dan bahwa juga hubungan Korea Utara dan AS harus berkembang.Kemudian dalam webinar tersebut, Chung juga menegaskan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara.Terutama China yang adalah mitra strategis penting dalam penyelesaian masalah nuklir Korea Utara dan pembuatan sistem perdamaian di Semenanjung Korea.Chung menilai China sepaham dengan Korea Selatan agar masalah nuklir Korea Utara harus diselesaikan secara damai melalui diplomasi.Chung juga menekankan pentingnya kerja sama Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam menyelesaikan masalah nuklir dan rudal Korea Utara yang merupakan tugas penting yang harus diselesaikan ketiga negara secara bersama-sama.Ia menegaskan, selaian kedua Korea, semua negara berkepentingan harus bekerja sama dengan bijaksana untuk mengakhiri masalah Korea Utara.