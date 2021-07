Diplomat AS Serukan Kerja Sama Korea Selatan-Jepang

Photo : YONHAP News

Seorang diplomat senior Amerika Serikat (AS). Mark Lambert, mendesak Seoul dan Tokyo untuk bekerja sama di berbagai bidang yang dapat dilakukan bersama, meskipun terdapat konflik mengenai masalah-masalah di masa lalu.Dalam sebuah konferensi di Washington pada hari Rabu (28/07), Lambert mengatakan kerja sama Korea Selatan, AS, dan Jepang penting karena Korea Selatan dan Jepang adalah negara sekutu AS yang paling kuat di Asia.Ia menambahakan, jika Korea Selatan dan Jepang tidak bekerjasama, maka akan mengurangi keamanan AS dan juga kedua sekutu tersebut.Lambert menyebut bahwa “kekejaman abad ke-20” berada di balik konflik Seoul-Tokyo, tetapi sejarah tidak akan berubah. Dia kemudian menyarankan agar Seoul dan Tokyo memisahkan antara masalah sejarah dan hal-hal yang dapat menyatukan kedua negara.Ia menegaskan agar Korea Selatan dan Jepang harus dapat menangani secara terpisah masalah sejarah dan hubungan yang berorientasi masa depan.Dia menuturkan bahwa hubungan yang baik antara Korea Selatan dan Jepang akan membuat generasi mendatang di kedua negara dan AS menjadi lebih aman dan sejahtera.Lambert menambahkan dirinya berpikir bahwa AS harus mengambil peran menjadi penengah untuk perdamaian dan kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang, jika kedua negara Asia tersebut menginginkan hal itu.