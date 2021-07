Kemenhan Korsel : Korsel, AS Bahas Rencana Latihan Militer Gabungan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pihaknya bersama Amerika Serikat (AS) sedang membicarakan pelaksanaan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang rencananya dilaksanakan pada bulan depan.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Boo Seung-chan dalam pengarahan rutin hari Kamis (29/07) menyampaikan bahwa Korea Selatan dan AS sedang membicarakan pelaksanaan latihan militer gabungan dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19, serta penciptaan kondisi kondusif untuk pengalihan kendali operasional OPCON, upaya diplomatik untuk denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea, dan pengaktifan kembali jalur komunikasi antar-Korea.Dalam pengarahan itu, Boo mengatakan pihaknya belum menginformasikan mengenai latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS kepada Korea Utara.Setelah jalur komunikasi antar-Korea yang 13 bulan lalu diputuskan secara sepihak oleh Korea Utara dihidupkan kembali, muncul spekulasi mengenai pembatalan atau penagguhan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang selalu diprotes oleh Korea Utara tersebut.