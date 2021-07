BOK Bahas Dampak Keputusan The Fed AS terhadap Pasar Keuangan Korsel

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) membahas dampak dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, untuk membekukan suku bunga acuannya terhadap pasar keuangan Korea Selatan.Dalam rapat peninjauan yang dipimpin wakil gubernur BOK pada hari Kamis (29/07), pihak BOK memeriksa tren pasar keuangan AS dan dampaknya pada pasar keuangan Korea Selatan, setelah The Fed memutuskan membekukan suku bunga acuannya dan mempertahankan besaran pembelian aset maksimal 120 miliar dolar AS per bulan.Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell dalam konferensi pers hari Kamis (29/07) waktu Korea Selatan menyebutkan pihaknya belum mengambil keputusan mengenai waktu, kecepatan, dan komposisi pengecilan pembelian aset.Sementara itu, BOK menilai keputusan The Fed sesuai prediksi pasar dan dampaknya terbatas pada pasar keuangan global. BOK dengan teliti akan terus mengawasi dampak kebijakan AS tersebut pada pasar keuangan dalam negeri Korea Selatan ke depan.