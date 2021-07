Kementerian Unifikasi : Penangguhan Latihan Militer Korsel-AS akan Buka Peluang Dialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi permerintah Korea Selatan menilai bahwa penangguhan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), yang direncanakan akan diadakan pada bulan Agustus mendatang, dapat menjadi peluang untuk mengajak Korea Utara kembali ke meja dialog.Pejabat Kementerian Unifikasi itu menyampaikan pendapat pribadinya kepada wartawan pada hari Jumat (30/07) bahwa penangguhan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS perlu dipertimbangkan mengingat kemungkinan pelaksanaannya tidak akan lancar dalam kondisi COVID-19 yang sedang memburuk dibandingkan bulan Maret lalu.Menurutnya, latihan militer gabungan dapat ditunda, dan pembicaraan dengan Korea Utara melalui kerja sama antara Korea Selatan dan AS dapat mulai diupayakan dengan sungguh-sungguh.Ditambahkannya, sambil menghargai sejumlah masalah terkait tuntutan militer seperti pengalihan kendali operasional masa perang, dia mengatakan akan mengamati proses ini dan mengatur ulang posisi Kementerian Unifikasi sambil melihat perkembangan dari otoritas pertahanan.Dia juga menyebutkan bahwa bantuan vaksin COVID-19 untuk Korea Utara harus ada dalam agenda pembicaraan dengan Korea Utara ke depan.Namun, menurutnya bantuan vaksin akan dilakukan setelah Korea Selatan mencapai kekebalan massal dan pendapat Korea Utara tentang hal itu juga penting.Dia menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan belum membahas mengenai bantuan vaksin COVID-19 ke Korea Utara dan perihal bantuan vaksin dan pencegahan penyakit harus dapat dibedakan.Menurutnya, bantuan peralatan dan sistem pencegahan penyakit harus didahulukan dan pemberian vaksin dilakukan pada saat kondisi kedua belah pihak telah memadai.