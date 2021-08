Kemlu AS: Blinken Desak ASEAN Implementasi Penuh Resolusi PBB atas Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya akan menyerukan pengimplementasian penuh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas Korea Utara pada rapat minggu ini menyangkut Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan menghadiri lima rapat virtual ASEAN pada hari Senin (09/08) hingga Jumat (13/08), termasuk Forum Regional ASEAN (ARF).Juru bicara kementerian, Ned Price, mengatakan dalam sebuah pengarahan pers hari Senin (02/08) bahwa Blinken akan menekankan kembali posisi AS dalam isu-isu regional yang mendesak, termasuk mendukung kebebasan laut di Laut China Selatan.Dia melanjutkan bahwa Blinken juga akan mendesak para anggota ASEAN untuk secara penuh mengimplementasikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara.Rapat ASEAN tersebut diadakan setelah Korea Utara memperingatkan bahwa latihan militer gabungan tahunan antara Korea Selatan dan AS akan merusak prospek hubungan antar-Korea.Perhatian tertuju pada apakah Korea Utara akan berpartisipasi dalam ARF, salah satu pertemuan internasional langka yang dihadiri oleh Korea Utara secara rutin.ARF adalah konferensi keamanan tahunan terbesar di wilayah Asia-Pasifik dan menghadirkan para diplomat tinggi dari 27 negara di dunia.