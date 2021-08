Virus COVID-19 Varian Delta Plus Ditemukan di Korsel

Photo : YONHAP News

Kasus virus COVID-19 varian Delta plus di dalam negeri Korea Selatan ditemukan untuk pertama kali.Otoritas kesehatan menyatakan dikonfirmasi 2 kasus virus COVID-19 varial Delta plus, yaitu pada seorang pria berkewarganegaraan Korea Selatan berusia 40-an tahun dan seorang pendatang dari luar negeri. Ditambahkan bahwa pihaknya kini tengah menyelidiki jalur penyebarannya.Virus COVID-19 varian Delta plus yang ditemukan di sepuluh negara di dunia diinformasikan memiliki daya penyebaran dan resistensi yang kuat terhadap obat dibandingkan virus varian Delta.Sementara itu, jumlah kasus baru COVID-19 di Korea Selatan pada hari Selasa (03/08) tercatat sebanyak 1.202 kasus. Walaupun jumlahnya sedikit menurun, namun jumlah penambahan kasus baru tetap melebihi angka seribu orang.Otoritas kesehatan menyatakan bahwa pekan ini adalah saat yang sangat penting untuk menekan penyebaran COVID-19, sehingga menghimbau masyarakat agar tidak bepergian di masa liburan.Menurut hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan terhadap masyarakat mulai tanggal 27-29 Juli mengenai kondisi COVID-19, 84 persen responden setuju mengenai perpanjangan penerapan aturan jaga jarak sosial Level 4 di wilayah metropolitan Seoul.20,5 persen responden menjawab agar langkah tersebut diterapkan sampai akhir bulan Agustus, serta 25,1 persen responden setuju penerapan sampai bulan September dan 20,3 persen responden menjawab hingga bulan November mendatang.Jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis pertama sampai pukul 10.20 hari Selasa (03/08) waktu setempat telah melebihi 20 juta orang atau 39 persen dari total populasi Korea Selatan. Sedangkan jumlah penerima vaksin dosis kedua mencapai 7.216.000 orang.