Photo : YONHAP News

Lagu "Butter" BTS menjadi lagu yang bertahan paling lama di urutan puncak tangga lagu Billboard Hot 100.Billboard mengumumkan lagu BTS "Butter" berhasil menempati urutan puncak selama 9 pekan di Billboard Hot 100."Butter” tetap berada di posisi pertama, kecuali satu minggu saat urutan puncak diambil alib oleh lagu BTS lainnya berjudul "Permission To Dance", setelah dirilis pada tanggal 21 Mei lalu.Dengan demikian, BTS telah menempati urutan puncak sebanyak 15 kali, termasuk tiga pekan dengan lagu "Dynamite", satu pekan "Savage Love" versi remix, satu pekan dengan "Life Goes On", satu pekan dengan "Permissio To Dance", dan sembilan pekan dengan lagu "Butter".Sementara itu, lagu BTS "Permission To Dance" berada di urutan ke-9 pada pekan ini. Dengan demikian, dua lagu BTS berhasil masuk ke peringkat 10 teratas Billboard Hot 100 selama 3 minggu berturut-turut.BTS juga telah menyatakan rasa terima kasih dan kasih sayangnya kepada para fans melalui layanan komunitas fans 'Weverse'.