Presiden Moon Meminta Seluruh Kementerian Upayakan Penstabilan Situasi COVID-19

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in meminta kepada seluruh kementerian untuk berusaha keras menstabilkan situasi pandemi COVID-19.Di dalam sidang kabinet yang digelar di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Selasa (03/08) secara virtual, Persiden Moon mengatakan bahwa tugas utama negara adalah mengatasi krisis COVID-19 dalam waktu dekat.Ditambahakn pula, masyarakat Korea Selatan tetap mengalami kesulitan dalam krisis pandemi COVID-19 ini, sehingga tugas presiden yang harus dilaksanakan di masa jabatannya yang tersisa adalah menjaga kehidupan masyarakat melalui pencegahan penyebaran COVID-19 dan perlindungan kehidupan masyarakat.Menurut Presiden Moon, penciptaan lapangan kerja sangatlah penting, dan bidang teknologi baru meliputi peranti lunak, AI, big data, dan lainnya adalah sumber penciptaan lapangan kerja di sektor swasta.Dia menambahkan bahwa pemerintah akan mendukung penciptaan lapangan kerja oleh perusahaan swasta, dan untuk itu, semua pihak harus menyediakan langkah dukungan secara aktif.Sementara itu, Moon juga mengusulkan tugas terkait revolusi industri keempat dan perubahaan iklim, serta menekankan kategori 'Human New Deal' yang baru ditambahkan dalam proyek 'New Deal Korea'.Presiden Moon mengatakan upaya untuk proyek Human New Deal serta Digital New Deal dan Green New Deal harus dilaksanakan, sehingga investasi di bidang sumber daya manusia dan dukungan pemerintah untuk restrukturisasi industri harus ditingkatkan.Di dalam sidang kabinet hari ini, 44 rancangan UU termasuk rancangan revisi UU untuk dana pengembangan pariwisata telah diperiksa dan diloloskan.