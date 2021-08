Atlet Angkat Besi Korsel Gagal Raih Medali di Kelas 109 kg Putra

Photo : YONHAP News

Atlet angkat besi Korea Selatan, Jin Yun-seong, gagal memperoleh medali di cabang angkat besi kelas 109 kilogram putra Olimpiade Tokyo 2020.Jin Yun-seong mencatatkan total angkatan 400 kilogram, dengan snatch 180 kilogram dan 220 kilogram clean and jerk.Dalam laga tersebut, atlet angkat besi Uzbekistan, Akbar Djuraev, merebut medali emas dengan total angkatan 430 kilogram, dari hasil angkatan snatch 193 kilogram dan clean and jerk 237 kilogram.Medali perak diperoleh oleh Simon Martirosyan dari Armenia yang berhasil mencatatkan total angkatan 423 kilogram, dengan snatch 195 kilogram dan clean and jerk 228 kilogram.Jin dikenal biasa melakukan angkat besi di kelas 102 kilogram, namun kelas tersebut bukanlah nomor resmi yang dipertandingkan di cabang olahraga angkat besi Olimpiade, maka Jin kali ini bertanding di nomor 109 kilogram putra di Olimpiade Tokyo.