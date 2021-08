Cadangan Devisa Korsel Catat Rekor Tertinggi di Juli dengan 458 Milliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan kembali mencatatkan sebuah rekor tertinggi di bulan Juli berkat peningkatan imbal hasil aset mata uang asing.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (04/08), cadangan devisa Korea Selatan mencapai 458,7 miliar dolar AS per akhir bulan lalu, naik 4,6 miliar dolar AS dari sebulan sebelumnya.Rekor sebelumnya dicatatkan di bulan Mei dengan nilai 456,4 miliar dolar AS.BOK mengatakan kenaikan di bulan Juli berkat kenaikan imbal hasil aset mata uang asing dan kenaikan deposit mata uang asing di institusi-institusi keuangan.Hingga akhir Juni, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa kedelapan terbesar di dunia.China berada di puncak daftar dengan cadangan devisa sebesar 3,1 triliun dolar AS, diikuti oleh Jepang dan Swiss.