Pentagon : Korsel Tidak Minta Penangguhan Latihan Militer Gabungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (03/08) menekankan kembali bahwa segala keputusan menyangkut latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS akan dilakukan melalui konsultasi dengan pemerintah Korea Selatan.Ditambahkannya, AS belum menerima pengajuan penangguhan latihan militer gabungan itu dari pihak Korea Selatan.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby dalam pengarahan pers tersebut mengatakan pihaknya memiliki kesiapan pertahanan dan pelatihan yang memadai di Semenanjung Korea dan semua keputusan terkait akan dirundingkan dengan Korea Selatan.Setelah adanya pernyataan dari Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un, mengenai latihan militer gabungan tersebut pada hari Minggu (01/08), Pentagon menyatakan bahwa perihal latihan militer gabungan ditetapkan oleh Korea Selatan dan AS dan keputusan apa pun akan diambil melalui pembicaraan bilateral.Terkait pernyataan Kim Yo-jong tersebut, Kirby merespon bahwa tidak ada perubahan dalam persiapan pertahanan dan pelaksanaan latihan militer di Semenanjung Korea dalam menghadapi serangkaian ancaman.Dilanjutkannya, semua yang dilakukan adalah untuk menanggulangi ancaman dan hal itu dipersiapkan melalui kerja sama erat antara Korea Selatan dan AS.Ketika ditanya oleh wartawan mengenai permintaan pemerintah Korea Selatan kepada AS untuk menangguhkan latihan militer gabungan tersebut, Juru Bicara Pentagon itu menjawab bahwa tidak terdapat hal serupa.Kirby menegaskan bahwa AS telah membuat komitmen keamanan untuk membantu Korea Selatan mempertahankan Semenanjung Korea dari ancaman dan hal itu tidak dapat diubah.