AS Tidak akan Akui Korut sebagai Negara Pemilik Senjata Nuklir

Photo : YONHAP News

Sydney Seiler, seorang pejabat intelijen Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa AS tidak akan pernah menerima Korea Utara sebagai negara dengan kekuatan senjata nuklir, meskipun Korea Utara berambisi untuk menjadi negara berkekuatan nuklir.Seiler menjelaskan tiga alasan posisi AS tersebut dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh The Washington Times pada Selasa (03/08) waktu setempat.Dia mengatakan bahwa jika AS mengakui Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir, maka berarti AS meninggalkan persekutuannya dengan Korea Selatan.Menurutnya, pengakuan serupa akan menjadi sebuah pengumuman bahwa AS menyerah pada prinsip non-proliferasi global dan hal itu memberikan sinyal negatif kepada negara-negara yang ingin memiliki senjata nuklir.Seiler melanjutkan, AS telah menawarkan perbaikan hubungan antara Korea Utara dan AS serta jaminan bagi rezim Korea Utara, tapi Korea Utara menyia-nyiakan kesempatan itu. Dikatakannya bahwa kegagalan KTT Korea Utara dan AS di Hanoi tahun 2019 lalu menunjukkan Pyongyang tidak berniat melakukan denuklirisasi.Namun demikian, Seiler memperhatikan unsur variabel masuknya informasi ke Korea Utara. Menurutnya, saat informasi mengalir ke Korea Utara dan membangkitkan keinginan penduduk Korea Utara untuk kebebasan dan penentangan terhadap rezim, tidak ada jaminan hal tersebut dapat dicegah.