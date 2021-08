Menlu Korsel Hadiri Pertemuan Menlu ASEAN Plus Three

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menghadiri pertemuan virtual ASEAN Plus Three yang dihadiri oleh para menteri luar negeri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan menteri luar negeri dari Korea Selatan, China dan Jepang.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul pada Rabu (04/08), dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (03/08) tersebut, Chung dan rekan-rekannya bertukar pandangan tentang berbagai masalah, seperti masalah di Semenanjung Korea, krisis di Myanmar, serta tanggapan dan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.Menyangkut pewujudan denuklirsasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea, Chung menghimbau sangat diperlukannya upaya diplomasi dan dialog berdasarkan kesepakatan yang pernah dicapai antara kedua Korea, dan antara Korea Utara dan Amerika Serikat.Chung juga meminta dukungan negara-negara ASEAN Plus Three bagi pemerintah Seoul untuk terus bergerak maju dalam proses perdamaian, menyusul pemulihan saluran komunikasi langsung antara kedua Korea baru-baru ini.Para peserta sepakat untuk meningkatkan upaya agar pemberlakuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) segera terlaksana dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan membuat lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka untuk menanggulangi krisis ekonomi akibat COVID-19.Chung juga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri Asia Timur (EAS) yang digelar secara virtual pada Rabu (4/8) malam, serta Pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Regional ASEAN (ARF), yang dihadiri oleh Korea Utara, pada hari Jumat(5/8).