AS Tetap Bersedia Bertemu dengan Korut Tanpa Prasyarat

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) berulang kali menyatakan pihaknya tetap bersedia untuk berdiskusi secara terbuka dengan Korea Utara tanpa persyaratan apapun.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, menyampaikan pada hari Selasa (03/08) dalam sebuah konferensi pers bahwa AS telah mengontak Korea Utara dan tidak memiliki kabar baru mengenai tanggapan Korea Utara.Namun, Price menambahkan bahwa ajakan AS masih berlaku, sebagaimana yang telah dilontarkan oleh Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim untuk bertemu dengan Korea Utara di mana saja, kapan saja tanpa prasyarat. Sung Kim membuat pernyataan itu pada bulan Juni ketika mengunjungi Korea Selatan.Price lebih lanjut mengatakan bahwa kini tergantung pada Korea Utara untuk menanggapi usulan itu secara positif.Dia juga menegaskan kembali posisinya bahwa Washington mendukung dialog antar-Korea dan menyambut baik pembukaan kembali saluran komunikasi antara kedua Korea.