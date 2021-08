Jumlah Kasus COVID-19 Global Capai 200 Juta

Photo : YONHAP News

Jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia telah melebihi 200 juta kasus.Menurut Worldometer, sebuah situs web yang menyediakan data statistik pandemi dalam waktu nyata, jumlah kasus secara global mencapai titik suram dengan 200 juta 190 ribu kasus hingga hari Rabu (04/08) pagi waktu Korea.The figure accounts for two-point-five percent of the global population of seven-point-75 billion.Angka itu mencakup 2,5 persen dari 7,75 miliar total populasi global.Jumlah kasus secara global mencapai 100 miliar pada tanggal 25 Januari dan meningkat dua kali lipat dalam enam bulan. Dibutuhkan lebih dari satu tahun untuk mencapai angka 100 juta, namun hanya setengah tahun hingga mencapai 200 juta kasus.Amerika Serikat tetap berada di peringkat pertama dalam jumlah kasus penularan COVID-19 dengan 36 juta kasus, diikuti oleh India dengan 31 juta kasus dan Brazil serta Rusia.Jumlah kasus kematian secara global mencapai 4,25 juta jiwa.