Neraca Transaksi Berjalan Korsel Catatkan Surplus 14 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan surplus neraca transaksi berjalan selama 14 bulan berturut-turut di bulan Juni berkat kenaikan ekspor.Menurut data sementara dari Bank Sentra Korea (BOK) pada hari Jumat (06/08), surplus neraca transaksi berjalan tersebut mencapai 8,85 miliar dolar AS di bulan Juni.Korea Selatan mencatatkan surplus selama 14 bulan bertururt-turut sejak bulan Mei tahun lalu dan angka terakhir tersebut naik 23,6 persen dari setahun sebelumnya.Di semester pertama tahun ini, akumulasi surplus tercatat sebesar 44,34 miliar dolar AS, naik 132,9 persen dari setahun sebelumnya.Ekspor naik 35,9 persen pada tahun berjalan ke angka 53,6 miliar dolar AS, sementara impor naik 38,2 persen pada tahun berjalan ke 46 miliar dolar AS.Di sisi lain, sektor jasa mencatatkan defisit 950 juta dolar AS pada bulan Juni, berhasil mengurangi penurunan sebanyak 400 miliar dolar AS dari setahun sebelumnya.