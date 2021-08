Korsel dan AS Lakukan Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Jalur Kominikasi Antar-Korea Pulih

Photo : YONHAP News

Otoritas Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melakukan pertemuan tatap muka untuk pertama kalinya sejak jalur komunikasi antar-Korea disambung kembali.Pihak Korea Selatan dan AS menyatakan bahwa Ketua Biro Diplomasi Perdamaian Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Rim Kap-soo, dan Wakil Perwakilan Khusus untuk Korea Utara, Jung Park, telah bertemu di Washington pada Rabu (04/08) waktu setempat.Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Unifikasi, dan Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengikuti pertemuan bersama perwakilan Dewan Keamanan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kemeterian Pertahanan AS.Kehadiran Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang menangani urusan kerja sama antar-Korea dan kehadiran Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan AS yang menangani urusan sanksi terhadap Korea Utara serta latihan militer gabungan Korsel-AS memungkinkan pembahasan masalah Korea Utara, rencana kerja sama antar-Korea, dan perihal latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS.Melalui sebuah laporan untuk media usai pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa kedua pihak telah mendiskusikan kondisi Semenanjung Korea, kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, dan langkah-langkah kolaborasi dengan negara lain menyangkut isu Korea Utara.Terutama, dikatakannya mengenai kerja sama untuk bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara juga telah dibicarakan. Oleh karena itu, diperkirakan adanya kemungkinan kerja sama antar-Korea setelah jalur komunikasi antar-Korea dibuka kembali.Saat Utusan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, berkunjung ke Korea Selatan bulan Juni lalu, Korea Selatan dan AS telah sepakat untuk menggelar pertemuan tingkat direktur sebagai pengganti kelompok kerja Korea Selatan dan AS yang telah dihentikan pengoperasiannya.Hasil pertemuan di Washington ini menarik perhatian masyarakat Korea Selatan karena diadakan saat masyarakat sedang menunggu pengumuman otoritas militer Korea Selatan dan AS mengenai pelaksanaan latihan militer gabungan yang dikritik oleh Korea Utara.