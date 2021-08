Menlu Korsel dan AS Bahas Kerja Sama Kemanusiaan untuk Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) membahas aliansi kedua negara dan isu Semenanjung Korea via telepon.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong dan mitranya dari AS, Antony Blinken, dalam pembicaraan via telepon pada hari Jumat (06/08), bertukar pendapat tentang berbagai isu yang menjadi perhatian keduanya.Kedua menteri sepakat untuk meneruskan upaya diplomatik yang diatur oleh kedua pihak dalam upaya memajukan proses denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Chung dan Blinken secara khusus membicarakan kerja sama bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara dan sepakat untuk meneruskan upaya terkait hal yang melibatkan negara komunis itu.Kementerian Luar Negeri AS juga merilis laporan untuk media yang menyatakan bahwa kedua menteri mengonfirmasi tekad untuk denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea serta Bliken menyampaikan dukungan AS terhadap jalinan komunikasi antar-Korea.Menurut kementerian tersebut, Korsel dan AS sepakat untuk membuat rencana kerja sama mengenai bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara dalam pembicaraan mengenai perkembangan Korea Utara terkini.Sementara itu, Blinken lewat akun Twitter-nya menyatakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan menjadi kesempatan untuk mengonfirmasi pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS demi denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea, serta dukungan AS untuk dialog antara kedua Korea.