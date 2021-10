Facebook dan Instagram Tidak Dapat Diakses

Photo : YONHAP News

Facebook dan dua platform lain miliknya, WhatsApp dan Instagram, mengalami gangguan akses pada Senin (04/10) malam waktu setempat.Media Amerika Serikat, The New York Times, melaporkan bahwa layanan Facebook, Instragram, Whats App, Facebook Messenger, Oculus, dan lainnya menunjukkan eror mulai pukul 11.40 hari Senin (04/10) waktu setempat.Sistem internal yang digunakan oleh pegawai Facebook juga terganggu. Menurut memo yang dikirmkan kepada pegawai, semua sistem internal Facebook, termasuk sistem keamanan, jadwal, dan lainnya terhenti.Penyebab gangguan akses kali ini tidak diketahui, namun The New York Times melaporkan bahwa gangguan kali ini bukan merupakan serangan siber.Juru bicara Facebook menyatakan di dalam akun twitternya bahwa pihaknya menyadari sejumlah pengguna mengalami masalah saat mengakses aplikasi dan produk mereka. Ditambahkan bahwa pihaknya tengah bekerja untuk mengembalikan segalanya ke keadaan normal sesegera mungkin dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.Facebook pernah mengalami gangguan akses serupa selama 24 jam akibat masalah teknis pada tahun 2019 lalu.