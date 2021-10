Kolaborasi BTS, Coldplay, 'My Universe', Raih Posisi Puncak Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Debut kolaborasi grup K-pop, BTS, dan band Inggris, Coldplay, merajai tangga lagu Billboard.Billboard mengumumkan pada hari Senin (04/10) bahwa lagu single "My Universe" menduduki peringkat pertama di tangga lagu Hot 100.Ini merupakan kedua kalinya Coldplay menduduki peringkat teratas dalam tangagl lagu Hot 100, sebelumnya dengan lagunya "Viva La Vida" di tahun 2008. Dan ini merupakan keenam kalinya bagi BTS dalam 13 bulan terakhir."My Universe" juga merupakan lagu pertama yang bertengger di posisi puncak untuk lagu yang dibawakan bersama oleh beberapa grup musik.Lagu tersebut sebagian besar dinyanyikan dalam bahasa Inggris dengan sedikit lirik bahasa Korea, dan menarik 11,5 juta streaming dan 5,5 juta impresi pendengar melalui radio. Lagu tersebut telah terjual dengan 127.000 unduhan dan lagu fisik dalam satu minggu pertama hingga tanggal 30 September.Lagu tersebut akan masuk dalam album kesembilan Coldplay berjudul "Music of the Spheres" yang akan dirilis pada 15 Oktober.