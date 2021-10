Cadangan Devisa Korsel Kembali Catat Rekor Tertinggi di September

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan kembali mencatatkan rekor tertinggi dengan peningkatan lebih dari 40 juta dolar AS dalam satu bulan.Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (6/10) melaporkan cadangan devisa Korea Selatan mencapai 463,97 miliar dolar AS per akhir bulan September, naik 40 juta dolar AS dari sebulan sebelumnya.BOK menerangkan kenaikan di bulan September tersebut berkat peningkatan keuntungan pengelolaan aset mata uang asing.Hingga akhir Agustus, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa kedelapan terbesar di dunia.China berada di puncak daftar dengan cadangan devisa sebesar 3,23 triliun dolar AS, diikuti oleh Jepang dan Swiss.