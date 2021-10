Festival Film Internasional Busan ke-26 Dibuka Hari Ini

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Busan ke-26 dibuka pada hari Rabu (06/10) selama 10 hari di kota pelabuhan terbesar di Korea Selatan.Acara pembukaan digelar di Busan Cinema Center di Haeundae pukul 18.00 dan akan dibawakan oleh aktor Song Joong-ki dan Park So-dam.Acara red carpet atau karpet merah, yang tidak diselenggarakan tahun lalu akibat COVID-19, akan digelar tahun ini, dan acara penutupan juga dijadwalkan akan diadakan secara tatap muka.Selama 10 hari ke depan, sejumlah 223 film dari 70 negara akan ditayangkan di 29 teater. Hanya setengah dari kapasitas kursi akan diisi, sesuai dengan aturan pencegahan penularan COVID-19.Film Heave: To the Land of Happiness oleh sutradara Korea Selatan Im Sang-soo telah terpilih sebagai film pembuka, sementara film Anita karya Longman Leung dipilih sebagai film penutup.