Jumlah Rumah Tangga Tunggal di Korsel Lebih dari 40%

Photo : Getty Images Bank

Jumlah rumah tangga tunggal yang terdaftar melewati angka 40 persen untuk pertama kalinya.Menurut Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan pada hari Rabu (06/10), terdapat 9,37 juta rumah tangga tunggal, atau sebanyak 40,1 persen dari jumlah total rumah tangga, per akhir September.Rumah tangga beranggotakan dua orang tercatat sebesar 23,8 persen, diikuti oleh rumah tangga beranggotakan 4 orang sebanyak 19 persen, dan rumah tangga beranggotakan 3 orang sebesar 17,2 persen.Sebagaimana rumah tangga beranggotakan empat orang atau lebih turun lebih dari 6 persen poin dari tahun 2016, jumlah rata-rata orang per rumah tangga tercatat sebesar 2,21.Akibat meningkatnya jumlah rumah tangga tunggal, jumlah total keseluruhan rumah tangga mencapai yang tertinggi, yaitu 23,38 juta rumah tangga.Sementara itu, populasi yang terdaftar mencapai 51,67 juta orang per akhir September, turun lebih dari 4.700 orang, atau 0,01 persen, dari tiga bulan sebelumnya.