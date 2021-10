Wamenlu 7 Negara Bahas Kerja Sama Vaksin COVID-19 via Telekonferensi

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri dari tujuh negara termasuk Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar telekonferensi membahas kondisi COVID-19 dan kerja sama dalam hal vaksin.Wakil Menteri Korea Selatan Choi Jong-moon menghadiri telekonferensi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS ini sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu (6/10).Selain Korea Selatan dan AS, pertemuan yang ke-20 ini juga turut diikuti oleh Jepang, Australia, Selandia Baru, India, dan Vietnam.Kemenlu Korsel memaparkan para negara peserta telekonferensi saling berbagi kondisi COVID-19 di dalam negeri serta mendiseminasikan rencana produksi vaksin serta kerja sama dalam pengamanan stok vaksin.Pada kesempatan yang sama, AS dan Australia juga turut memberikan penjelasan tentang kerja sama trilateral antara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia (AUKUS). Adapun Wamenlu Choi menyatakan harapan pemerintah Korea Selatan agar AUKUS dapat berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan di level wilayah.