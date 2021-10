Presiden Moon Minta Hakim Mahkamah Agung Baru Pahami Perubahan Zaman

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in melantik Oh Kyung-mi sebagai Hakim Mahkamah Agung yang baru di Kantor Kepresidenan Cheongwadae, Rabu (6/10).Pada pelantikan itu, Moon berpesan kepada Hakim Mahkamah Agung yang baru untuk menjalani tugas penting dengan baik sambil memahami perubahan zaman, dengan mengatakan bahwa kebijakan dibuat dan dilaksanakan pemerintah tapi masalah sensitif tetap terpengaruh oleh keputusan pengadilan.Pesan itu dapat ditafsirkan bahwa pengadilan harus berupaya agar rakyat tetap mempercayai pengadilan sejalan dengan upaya pemerintahan Moon untuk melakukan reformasi peradilan.Presiden Moon menambahkan, pengangkatan Oh ini sekaligus menandai era empat hakim wanita di Mahkamah Agung Korea Selatan.Hakim Agung Oh juga diharapkan Presiden Moon dapat mengambil keputusan prospektif di Mahkamah Agung ke depannya, karena Hakim Agung Oh dikenal sangat memperhatikan kaum lemah dan minoritas.Hakim Agung Oh sendiri merupakan hakim Mahkamah Agung perempuan yang kedelapan dalam sejarah peradilan Korea Selatan.