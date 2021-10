Perusahaan Samsung Electronics Tempati Peringkat 7 Dunia sebagai Perusahaan IT Paling Idaman untuk Bekerja

Photo : YONHAP News

Perusahaan Korea Selatan Samsung Electronics menempati peringkat tujuh dalam sebuah daftar perusahaan teknologi informasi (IT) dunia yang paling atraktif atau diminati untuk bekerja.Daftar ini diumumkan Universum, sebuah lembaga pencitraan perusahaan global pada Kamis (7/10) bahwa raksasa elektronik negeri ginseng ini menduduki posisi 7 dalam daftar "The World’s Most Attractive Employers" kategori IT.Pada jajak pendapat Universum tahun ini, tak kurang dari 26.800 mahasiswa jurusan IT di negara-negara ekonomi kunci termasuk Amerika Serikat, Cina, Jepang, Inggris, dan Perancis memilih Samsung Electronics sebagai perusahaan idaman untuk bekerja.Sejak 2016 hingga 2020, Universum secara rutin menggelar jajak pendapat para mahasiswa jurusan IT atau teknik di berbagai belahan dunia terkait perusahaan idamannya untuk bekerja. Adapun Samsung Electronics tak pernah keluar dari urutan sepuluh besar dalam jajak pendapat lima tahun terakhir.Selain itu, jajak pendapat tahun 2021 ini adalah kali pertama Universum membagi kategori IT secara khusus, setelah sebelumnya selalu menggabungkannya dengan jurusan teknik secara umum.Pada pemeringkatan perusahaan kategori IT ini, Google menjadi perusahaan yang paling diidamkan para mahasiswa jurusan IT, disusul oleh Microsoft, IBM, Apple, Amazon, dan Intel.