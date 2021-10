Pelayaran Rute Cina-Korut Diperkirakan Akan Beroperasi Kembali

Photo : YONHAP News

Para pengamat Korea Utara berspekulasi bahwa Korut diperkirakan akan membuka perbatasannya untuk kali pertama usai Korut rapat menutupnya selama pandemi COVID-19 berlangsung.Spekulasi ini bermunculan pada Kamis (7/10) setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melansir kabar akan segera mengirimkan suplai kebutuhan medis terkait COVID-19 pada negara-negara yang tertutup.Pada laporan mingguan yang dirilis Jumat lalu (1/10), WHO menyatakan bahwa pengiriman suplai kebutuhan dasar COVID-10 ini akan disalurkan via Pelabuhan Dalian di Cina dalam rangkaian "penyetokan strategis dan kemungkinan pengiriman lanjutan" untuk Korea Utara.Para pengamat Korea Utara ini percaya bahwa pengiriman ini sebenarnya terlambat, dari sebelumnya dijadwalkan akan mulai dikirim antara tanggal 20-26 September.Kegiatan pelayaran antara Pelabuhan Dalian di Cina dan Pelabuhan Nampo di Korut telah dihentikan sejak Juli tahun lalu, usai Korut meningkatkan sistem karantina daruratnya ke level tertinggi.Pada Juli tahun lalu, perwakilan WHO untuk Korut Edwin Salvador mengatakan bahwa Korut mengambil keputusan ini dengan segera usai ditemukannya kasus COVID-19 ditemukan di Pelabuhan Dalian.Sejak saat itu, Korea Utara menutup rapat perbatasannya dan menolak segala bentuk bantuan dari luar negeri sejak pandemi dimulai akhir tahun lalu.