KOSPI Naik untuk Pertama Kalinya dalam Empat Hari Terakhir, Hampiri Level 2.960

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) melesat untuk pertama kalinya dalam empat hari perdagangan terakhir dan kini hampir pulih ke kisaran 2.960 di sesi perdagangan hari Kamis (7/10).KOSPI pada hari Kamis (7/10) dibuka pada level 2.936,87, naik 28,56 poin atau 0,98 persen lalu ditutup di level 2.959,46, naik 51,15 poin atau 1,75 persen dibandingkan sehari sebelumnya.Investor lembaga melakukan aksi beli sebanyak 613,5 miliar won dan jumlah itu merupakan yang terbanyak sejak tanggal 14 September lalu.Sementara itu para investor individu melakukan aksi jual senilai 522 miliar won, adapun investor asing turut melakukan aksi jual sebanyak 104,5 miliar won.Sementara itu, indeks KOSDAQ juga naik 31,07 poin atau 3,37 persen dan ditutup pada level 953,43.Adapun pada pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 1,9 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri sesi perdagangan hari ini di nilai 1.190,4 won per dolar AS.