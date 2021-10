NRO : Satelit Pengintaian Baru Membantu Pengamatan Lebih Jelas atas Korut

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Pengintaian Nasional (NRO) Amerika Serikat (AS), Christopher Scolese, menyatakan bahwa satelit pengintai baru dapat membantu pengamatan yang lebih jelas terhadap Korea Utara.Bloomberg mengutip Scolese mengatakan bahwa dua unit satelit pengintai baru dapat membantu untuk mengamati wilayah Korea Utara yang informasinya sulit didapatkan selama ini.Scolese dalam sebuah acara di Missouri, Kamis (7/10) menyebutkan walau tidak dapat mengumumkan nama satelit tersebut, namun satelit tersebut telah diluncurkan untuk uji coba pada tahun lalu.Menurut Scolese, satelit tersebut telah mengambil citra terkait penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan dan bantuan bencana di Haiti.NRO didirikan pada tahun 1961 sebagai organisasi yang mengumpulkan citra dan tanda-tanda satelit untuk membantu lembaga intelijen lain. Akan tetapi, AS baru mengakui keberadaan NRO secara resmi pada tahun 1992.