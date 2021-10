AS dan China Bahas Isu seputar Semenanjung Korea

Photo : KBS News

Utusan khusus untuk Korea Utara dari Amerika Serikat (AS) dan China dilaporkan membahas isu di seputar Semenanjung Korea.Menurut Kementerian Luar Negeri China pada hari Minggu (10/10), perwakilan khusus Pemerintah China untuk Urusan Semenanjung Korea, Liu Xiaoming, dan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, mengadakan pembicaraan via telepon pada hari Sabtu (9/10) untuk berbagi pandangan tentang masalah Semenanjung Korea.Dalam pembicaraan telepon tersebut, Liu menjelaskan posisi Beijing tentang perkembangan politik terkini di seputar Semenanjung Korea. Ditambahkannya bahwa Beijing telah memahami langkah-langkah Washington untuk menciptakan momentum guna memulai kembali dialog, sambil juga menghormati kekhawatiran Korea Utara yang disebutnya masuk akal.Sebagai tanggapannya, Sung Kim mengutarakan bahwa Washington tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah Semenanjung Korea dengan pendekatan diplomatik. Dia juga berharap agar dialog dan kontak dengan Korea Utara akan dapat dilanjutkan kembali sesegera mungkin.Kementerian Luar Negeri China mengatakan kedua pihak telah sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi bilateral.