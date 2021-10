Penasihat Keamanan Korsel Bahas Deklarasi Akhir Perang Korea dengan AS

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon mengatakan pada Senin (11/10) bahwa pihaknya berencana mendiskusikan deklarasi untuk pengakhiran Perang Korea secara resmi dan isu-isu lainnya bersama para pejabat Amerika Serikat (AS).Direktur Kantor Kepresidenan untuk Keamanan Nasional itu membuat pernyataan tersebut kepada para wartawan di Bandar Udara Nasional Washington Ronald Reagan pada hari Senin (11/10) saat tiba di AS.Suh mengatakan bahwa saluran-saluran komunikasi antar-Korea telah dipulihkan, dia yakin ini adalah saat untuk membahas hubungan kedua Korea dan antara Korea Utara dan AS, serta melakukan konsultasi.Ditanya apakah AS akan memberikan tanggapan positif mengenai deklarasi akhir perang, dia mengatakan bahwa isu tersebut merupakan salah satu hal yang akan dibahas bersama AS.Suh dilaporkan akan bertemu dengan mitranya dari AS, Jake Sullivan, di Washington pada hari Selasa (12/10).Kedua pihak dijadwalkan akan membahas cara memulai kembali dialog antara kedua Korea serta antara Korea Utara dan AS, dan membangun jalan menuju negosiasi untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara.