Kim Jong-un : Kekuatan Militer adalah Kebijakan Utama Negara

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendeklarasikan bahwa memperkuat kemampuan pertahanan nasional adalah kebijakan nasional utama yang harus diprioritaskan dalam situasi apa pun. Ditambahkannya, walaupun tidak terdapat alasan untuk mempercayai bahwa Amerika Serikat tidak memiliki sikap bermusuhan terhadap Korea Utara, namun baik AS maupun Korea Selatan bukanlah 'musuh utama' Korea Utara.Menurut Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada hari Selasa (12/10), Kim Jong-un mengatakan dalam pidatonya di acara pameran pengembangan pertahanan pada hari Senin (11/10) lalu bahwa peningkatan kekuatan adalah tuntutan yang harus dilakukan menghadapi ketidakstabilan di Semenanjung Korea, dan merupakan tugas yang harus dicapai.Ditambahkan pula bahwa upaya untuk memiliki kekuatan militer yang kuat adalah kewajiban dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh negara berdaulat, baik dalam situasi damai maupun konflik.Kim mengatakan bahwa Korea Utara harus menjadi semakin kuat karena kondisi militer yang dihadapi berbeda dengan di masa lalu.Kim juga menyebutkan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS, pembelian jet tempur siluman, pesawat pengintai tanpa awak yang dibeli oleh Korea Selatan dari AS, pengembangan rudal Korea Selatan, dan sebagainya, sambil menyatakan kritikan atas persenjataan Korea Selatan.Menurut Kim, yang lebih membahayakan adalah sikap mendua Korea Selatan yang memodernisasi persenjataan canggih untuk menahan kekuatan militer Korea Utara, namun di sisi lain menganggap pengembangan senjata Korea Utara sebagai provokasi.Kim juga menyatakan bahwa AS sering mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki sikap bermusuhan terhadap Korea Utara, namun tidak ada alasan untuk mempercayai pernyataan itu.Dikatakannya, AS terus menimbulkan ketegangan regional dengan pandangan yang miring, sehingga ketidakstabilan di Semenanjung Korea tidak mudah dihilangkan.Namun, ditambahkannya bahwa musuh utama Korea Utara adalah perang, dan bukan suatu negara atau komunitas, seperti Korea Selatan atau AS. Korea Utara tidak meningkatkan kemampuan pertahanan negara untuk diarahkan pada Korea Selatan, dan perang antara satu bangsa tidak boleh terulang kembali.Kim menekankan bahwa pihaknya berkonsentasi untuk mencapai perdamaian yang kukuh di Semenanjung Korea dengan menghilangkan ketidakadilan dari musuh dan perusak perdamaian.