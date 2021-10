Korsel dan AS Gelar Pertemuan Ketua Badan Keamanan Nasional

Photo : YONHAP News

Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua Badan Keamanan Nasional Suh Hoon dan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, menggelar pertemuan di Washington, AS, pada Selasa (12/10) waktu setempat.Menurutnya, dalam pertemuan itu, Badan Keamanan Nasional (NSC) AS kembali mengonfirmasi pihaknya tidak memiliki kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara.Kantor Kepresidenan Korea Selatan memberitahukan bahwa dalam pertemuan ketua Badan Keamanan Nasional yang berlangsung selama satu jam 20 menit itu, pihak AS menegaskan niat untuk melakukan perundingan dengan Korea Utara di mana saja dan kapan saja tanpa persyaratan, dan juga menyepakati kolaborasi bilateral bersama Korea Selatan untuk membahas cara untuk melibatkan Korea Utara dalam dialog.Cheongwadae mengungkapkan bahwa Suh menilai AS berkontribusi dalam penanganan berbagai isu regional maupun global, seperti perdamaian di wilayah Indo-Pasifik, COVID-19, dan perubahan iklim, serta Korea Selatan turut berpartisipasi dalam upaya AS tersebut berdasarkan aliansi Seoul dan Washington.Sementara itu, Sullivan menekankan pentingnya aliansi ROK-AS sebagai titik kunci keamanan, perdamaian, dan kemakmuran di Asia Timur Laut dan Indo-Pasifik dan berperan penting dalam penyelesaian berbagai isu, seperti perubahan iklim, kesehatan, teknologi baru, dan lain-lain.Juru Bicara NSC AS Emily Horne mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Sullivan menekankan perlunya Korea Utara untuk menahan diri dari melakukan tindakan selangkah demi selangkah, serta Korea Selatan dan AS mendesak Korea Utara untuk melakukan diplomasi dengan sungguh-sungguh demi perkembangan proses denuklirisasi Semenanjung Korea.