AS Terima Kedatangan WNA yang Telah Divaksinasi COVID-19

Photo : YONHAP News

Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan akan menerima kedatangan warga asing yang telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 mulai bulan November mendatang.Keputusan AS itu diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi.Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Pete Buttigieg mengatakan keputusan itu sangat penting bagi negara dan perekonomian AS.Selama ini, AS membuka pintu perjalanan darat untuk pengemudi truk dan tenaga medis yang masuk dengan tujuan penting, tetapi mulai bulan depan akan mengizinkan wisatawan asing yang dapat membuktikan dirinya telah menerima vaksinasi COVID-19 untuk memasuki negara tersebut.Para pengemudi truk, yang selama ini diberi izin masuk, diwajibkan mendapatkan vaksinasi COVID-19 hingga Januari tahun depan untuk dapat masuk ke AS.Sebelumnya, AS mengatakan bahwa para wisatawan asing yang datang dengan pesawat wajib menunjukkan bukti telah menerima vaksinasi COVID-19.Vaksin yang diakui untuk dapat masuk ke AS adalah sejumlah jenis vaksin yang telah mendapat izin penggunaan di AS dan vaksin yang telah mendapat izin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Selama ini, AS menutup pintu masuk ke negaranya bagi pendatang asing dari negara-negara di mana kondisi COVID-19 dinilai serius, kecuali untuk tujuan penting.Keputusan AS tersebut memperlihatkan negara itu mendorong rakyatnya untuk menerima vaksin COVID-19 dan menerapkan tindakan yang sama terhadap para pendatang asing yang ingin masuk ke negaranya.