Dubes Korsel: AS Tidak Berniat Perluas Quad

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Washington tidak memiliki niat untuk memperluas Quad, sebuah forum regional yang dibuat AS bersama Australia, Jepang, dan India untuk menahan perkembangan pengaruh dan ambisi China.Lee Soo-hyuck membuat pernyataan tersebut pada hari Rabu (13/10) dalam sebuah audit parlemen terhadap kedutaan besar Korea Selatan di Washington. Dia menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang pembuat kebijakan dari Partai Kekuatan Rakyat, Park Jin, mengenai apakah AS telah mengajak Korea Selatan untuk bergabung dalam Quad.Lee menjawab bahwa dia mendapatkan penjelasan dari para pejabat AS setelah konferensi tingkat tinggi Quad bulan lalu, dan dapat mengonfirmasi bahwa bahwa AS tidak memiliki niat untuk memperluas forum keamanan tersebut.Dengan penjelasan niat AS tersebut, Lee mengatakan terlalu dini untuk mengadakan pembicaraan apakah Korea Selatan harus bergabung dalam forum keamanan tersebut atau tidak.Seoul telah menyatakan bahwa pihaknya belum menerima permintaan dari AS untuk bergabung dengan Quad.